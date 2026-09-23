ПСБ к концу 2030 года планирует физически перевести из Москвы в Ярославскую область 5 тыс. сотрудников. С учетом членов их семей переезд затронет более 12 тыс. человек. Об этом сообщил председатель банка Петр Фрадков на совещании членов правительства с президентом России Путиным. ПСБ уже перерегистрировал налоговую базу в Ярославской области, утвердил стратегию и дорожную карту частичного переезда, подготовленную вместе с региональными властями. Документ предусматривает не только перенос части банковских функций, но и развитие офисной, социальной, спортивной и туристической инфраструктуры. Первым этапом стала регистрация в регионе сотрудников, работающих дистанционно.

РЖД тестируют первый путь для будущей высокоскоростной магистрали на полигоне Саблино-Тосно в Ленинградской области. На полигоне построили участок длиной 1,5 км для проверки конструкции пути под нагрузкой «Сапсанов». В ходе испытаний специалисты оценят напряжение в элементах конструкции, их взаимодействие друг с другом, а также надежность земляного полотна при перепадах температур.

Перемещение рабочих мест в регионы России не затронет компании оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным. Решетников, в частности, рассказал о планах РЖД, «Аэрофлота», «Почты России», «Транснефти», «Россетей», «Роснефти», «Интер РАО» и «Зарубежнефти» по перемещению части рабочей силы в регионы.