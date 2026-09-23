Римский Колизей закрыли для публики впервые после COVID-19

Римский Колизей закрыли для публики после гибели там рабочего. Об этом сообщило Министерство культуры Италии. Как пишет CNN, это первое закрытие Колизея для публики в обычные часы его работы после пандемии COVID-19.

Ночью с 22 на 23 сентября 22-летний промышленный альпинист Андреа Моретти на высоте монтировал систему освещения Колизея. Он сорвался, упал с 10-метровой высоты и погиб. Власти расследуют обстоятельства инцидента.

Колизей обычно открыт для посетителей ежедневно, кроме 25 декабря и 1 января. Несколько раз его закрывали для публики на несколько часов во время посещения достопримечательности высокопоставленными лицами или проведения таких церемоний, как молитва за мир. Он был также закрыт в течение нескольких недель во время пандемии COVID-19.

Яна Рождественская