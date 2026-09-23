Мелания Трамп рассказала о работе над возвращением российских и украинских детей

Супруга президента США Мелания Трамп сообщила, что работает над воссоединением российских и украинских детей с их семьям. Она уточнила, что сотрудничает с властями обеих стран по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

По словам Мелании Трамп, ее представитель установил «открытый канал связи» с Россией и Украиной. «Мы работаем сообща. У нас очень позитивные отношения. И они понимают, чего мы хотим добиться»,— сказала Мелания Трамп в эфире телеканала Fox News.

В августе 2025 года Мелания Трамп направила президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просила вернуть детей на родину и закончить военный конфликт. В том же году при ее посредничестве были возвращены восемь детей. Сколько из них вернулись из России, а сколько — с Украины, госпожа Трамп не раскрыла.