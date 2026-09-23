В Музее архитектуры открылась выставка «Бумажная архитектура. Долгий ящик»
В Музее архитектуры им. А.В. Щусева открылась первая часть трилогии «Бумажная архитектура. Долгий ящик». Она посвящена особому феномену — позднесоветским архитектурным фантазиям, которые никто не планировал воплощать в жизнь. Юрий Аввакумов, куратор нынешней выставочной трилогии, еще в 2015 году сделал для Пушкинского музея выставку, где работы наших авторов висели рядом именно с фантазиями Пиранези.
Сам Аввакумов — автор многих «бумажных» проектов, а еще многолетний хроникер и исследователь этого явления. Основу экспозиции в Музее архитектуры составили работы, которые он вместе с другими авторами передали в дар МУАРу. Еще одним источником вдохновения для «бумажной архитектуры» служили идеи авангарда. Мечтая о переустройстве общества, архитекторы 1920–1930-х замахивались на неосуществимое. Знаковым в этом смысле стало здание Наркомтяжпрома.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бумажные замки».
В позднем СССР фантастические здания возникали как ответ на преобладание типового строительства и нехватку индивидуальных заказов. Отсутствие заказчика, землеотвода и регламентов освобождало авторов от необходимости приспосабливать проект к реальной среде и позволяло сосредоточиться на архитектурной идее.
Для движения в целом эти проекты стали пространством выражения тревоги, связанной с утратой веры в прежние утопии и предчувствием конца советской системы. Поэтому их ценность заключалась не в подготовке стройки, а в создании альтернативных образов будущего и проверке границ архитектурного воображения.
В конце 1970-х и позднее такие работы получали площадку для сопоставления и признания на концептуальных конкурсах, которые проводили прежде всего японские архитектурные журналы. Эти конкурсы были рынком сбыта проектов «бумажников»: русские архитекторы демонстрировали там именно утопическое мышление, почти не востребованное в европейской архитектуре того времени.