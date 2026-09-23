Минобороны России отчиталось об ударе по логистическим центрам в Одессе
ВС России ударили по складам и дата-центрам на Украине
Вооруженные силы России ударили по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевке Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
На складах хранили и распределяли военные грузы, отправленные на Украину из европейских стран, отмечает ведомство. Удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, были поражены центры обработки данных NewTelco и «Юнайтед ДС» в Киевской области. Дата-центры использовали украинские военные и спецслужбы.
Значение логистических объектов в Одесской области связано не только с хранением. По данным Минобороны России, портовая инфраструктура Одессы, Черноморска и Рени использовалась для разгрузки и накопления грузов для ВСУ, а также для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов; таким образом, речь идет о звене между приемом поставок и их дальнейшим распределением.
19 и 23 сентября 2026 года ведомство описывало логистические центры в Одесской области как места хранения материальных средств военного назначения, а центры в Одессе — как объекты хранения и распределения грузов военного и двойного назначения. В этой конструкции их роль состоит в обеспечении непрерывности снабжения, а не только в размещении отдельных партий грузов.