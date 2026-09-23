Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России предсказуемо скептически оценили итоги визита Владимира Зеленского в США и его встречи с Дональдом Трампом. Кремль не против мирных переговоров, однако, по его мнению, в данный момент предпосылки для них не созрели. В частности, потому что Европа продолжает вооружать Украину. Энергетическое перемирие — всего лишь риторика. Но Владимир Путин всегда готов встретиться с президентом США, правда, пока конкретная информация на этот счет отсутствует.

Что касается Зеленского и его требований переговоров на высшем уровне с российским лидером, то подобное возможно только в Москве. Киев знает, что нужно делать, чтобы прекратить огонь. Вероятно, имеется в виду полный вывод войск из удерживаемой ВСУ части Донбасса. То есть, по сути, ничего не изменилось.

Сюда же можно добавить, что Российская Федерация крайне недовольна принятием закона Грэма-Блюменталя о так называемых адских санкциях. Так что противостояние продолжается. Владимир Зеленский при этом не исключает прекращения боевых действий до наступления зимы, наверное, можно сказать, что он испытывает определенный оптимизм на этот счет. Но при условии, если Запад и, в частности, Вашингтон окажут на Кремль необходимое давление.

Как известно, лидеры США и Украины провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Разговор длился около 40 минут. Каких-то сенсаций или прорывов по его итогам не зафиксировано. Прозвучали дежурные слова о том, что сделка уже где-то рядом.

В целом создается впечатление, что глава Белого дома целиком поглощен проблемой Ирана, и президент Украины приехал не в то время.

Тема дефицита дизеля обсуждалась между ними ранее в телефонной беседе. Но в Нью-Йорке, по утверждению украинской стороны, она не поднималась. Тем временем Киеву очень нужны противоракеты, Америка, видимо, готова в чем-то здесь помочь, но явно некардинально, то есть устранить проблему целиком не получится.

По логике вещей сейчас главный вопрос — это возобновление переговоров при посредничестве США. Вроде бы они должны были начаться в октябре, в частности, разговор об этом шел во время визита в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако на сегодня нет ощущения, что даже если вновь стороны соберутся на какой-то площадке, которая всех устроит, то это к чему-нибудь и приведет.

Определенное давление на Украину и Россию в той или иной степени оказывается и в части зерновой сделки, и в части энергетического перемирия. Однако этого явно недостаточно хоть для хоть каких-то подвижек. Можно понадеяться на более активную роль Китая, Индии и стран Глобального Юга в мирном процессе. Но сколько уже было таких предложений... Что-то подсказывает, ожиданиями этим не суждено сбыться. Ситуация по-прежнему напоминает тупик. На первое место все так же выходит военная составляющая. Но можно, конечно, надеяться на чудо.

Дмитрий Дризе