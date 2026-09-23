Четыре жителя ЛНР пострадали при ударах БПЛА

Четыре человека пострадали за последние сутки при ударах беспилотников вооруженных сил Украины по ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

В Рубежном при ударе в районе Дома культуры пострадала пожилая женщина. В Новопсковском муниципальном округе беспилотник ударил по автомобилю. Ранения получили женщина и мужчина.

В Троицком муниципальном округе ВСУ вечером 22 сентября ударили по детскому саду. Пострадал охранник. Детей в здании в это время не было. Всего за сутки ВСУ атаковали 15 муниципалитетов ЛНР, добавил Леонид Пасечник.