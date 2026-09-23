Лавров начал переговоры с главой МИД Кубы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российско-кубинские контакты опираются не только на политическую поддержку. В апреле 2023 года Сергей Лавров заявлял, что Москва и Гавана уже выработали и реализуют решения для защиты торгово-экономических, инвестиционных связей и совместных проектов от западных санкций. Тогда же стороны почти завершили согласование реструктуризации кубинского долга.

Экономическую основу отношений в 2023 году дополнила полноформатная правовая база, а кубинские партнеры предоставили дополнительные преференции российским инвесторам. Отдельно обсуждались поставки российского топлива на Кубу.

Ограничения США затрагивают не только прямую торговлю с Кубой: они предусматривают возможность санкций против вовлеченных в нее лиц и стран, ограничивают иностранную помощь, запрещают экспорт оборонных товаров и усиливают контроль за товарами двойного назначения. На этом фоне Москва и Гавана также заявляли о планах развивать совместные проекты в военно-технической области.