Защита просит прекратить дело владельца сети Marton с отелями в Воронеже

Защита бывшего владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве и организации занятия проституцией, ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Как стало известно «Ъ», соответствующее заявление адвокат подал в Октябрьский райсуд Краснодара 21 сентября — после того как командование воинской части подтвердило, что Марченко за время службы в зоне СВО получил медаль «За храбрость» II степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Защита ссылается на статью 78.1 УК РФ, позволяющую освободить от ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации и удостоенных госнаграды. Прокурор выскажет свою позицию 7 октября, тогда же судья огласит решение.

Сам Андрей Марченко был арестован 20 сентября 2025 года. Его судят за неправомерный оборот платежных средств на сумму свыше 200 млн руб., легализацию незаконно приобретенного имущества, два эпизода особо крупного мошенничества (на 14,2 млн и 100 млн руб.), а также организацию занятия проституцией в сети его отелей. Вину он не признаёт ни по одному пункту.

Напомним, сеть отелей Marton, в которую входили два объекта в Воронеже, а также гостиницы в Краснодаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону, общей стоимостью более 9 млрд руб., была обращена в доход государства по решению Останкинского райсуда Москвы 14 октября 2025 года. Иск подавала Генпрокуратура к бизнес-партнеру Андрея Марченко — экс-судье Верховного суда Виктору Момотову. По данным «Ъ», всего были изъяты 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых работали около 40 гостиниц. Господин Момотов отрицал все обвинения в суде.

Ранее «Ъ» сообщал, что сеть Marton могла использоваться в качестве борделей. Сын отельера Иван Марченко был осужден на три года колонии, его бывший бухгалтер Ольга Тимофеенко получила три с половиной года.