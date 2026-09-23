Рубио: Россия и Украина заинтересованы в приостановке ударов по энергообъектам
Власти России и Украины заинтересованы в приостановке ударов по объектам энергетики и агроэкспорта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что США готовы стать посредником в переговорах об ограниченном прекращении огня.
«Это не прекратит войну, но это, как я думаю, поможет облегчить несколько важных глобальных проблем»,— сказал Марко Рубио журналистам (трансляция опубликована на YouTube-канале Госдепа).
Президент США Дональд Трамп обсудил тему моратория на удары по энергообъектам России и Украины с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября на Генассамблее ООН. Украинский президент выразил готовность к ограниченному перемирию в случае прекращения атак со стороны России.
Предлагаемый мораторий предполагает, что ни украинская энергетическая инфраструктура, ни российские объекты и каналы поставок энергоресурсов не будут подвергаться атакам. Это означает взаимный запрет ударов по этим объектам.
Для реализации моратория потребуется согласие обеих сторон конфликта, что, по словам Марко Рубио, является основной сложностью. Похожая идея обсуждалась в марте 2025 года: тогда Дональд Трамп 18 марта обсудил с Владимиром Путиным взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, а Владимир Зеленский дал окончательное согласие после телефонного разговора с Трампом 19 марта. Однако позднее стороны по-разному оценивали степень соблюдения тех договоренностей.