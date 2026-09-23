Рубио: Россия и Украина заинтересованы в приостановке ударов по энергообъектам

Власти России и Украины заинтересованы в приостановке ударов по объектам энергетики и агроэкспорта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что США готовы стать посредником в переговорах об ограниченном прекращении огня.

«Это не прекратит войну, но это, как я думаю, поможет облегчить несколько важных глобальных проблем»,— сказал Марко Рубио журналистам (трансляция опубликована на YouTube-канале Госдепа).

Президент США Дональд Трамп обсудил тему моратория на удары по энергообъектам России и Украины с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября на Генассамблее ООН. Украинский президент выразил готовность к ограниченному перемирию в случае прекращения атак со стороны России.