Рубио: Трамп открыт к сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп открыт для заключения сделки с Ираном, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, в противном случае Белый дом готов к альтернативным действиям, включая санкции и «некоторые военные варианты».
«Президент до сих пор открыт для заключения сделки с Ираном, которая позволит Ирану стать тем, чем он должен быть,— великим и процветающим государством»,— сказал Марко Рубио журналистам после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (цитата по ТАСС).
Выступая на Генассамблее ООН накануне, Дональд Трамп заявил, что примет решение: заключить сделку с Ираном (возможно, после промежуточных выборов в США в ноябре) или «уничтожить Исламскую Республику» и погрузить ее «в ад». В этот же день переговорщики двух стран провели в Нью-Йорке встречу через посредников. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня заявил, что готов на сделку с США, но не приемлет давления.
Базовая конструкция возможной сделки — ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных и односторонних санкций. Иранский переговорщик Аббас Арагчи в сентябре 2024 года допускал возвращение к этой формуле, но отмечал, что отдельные положения соглашения 2015 года устарели или больше не отвечают интересам сторон.
Американские требования к соглашению не обязательно ограничивались ядерной тематикой: в январе 2020 года Вашингтон связывал переговоры также с ракетной программой Ирана и отказом Тегерана от вмешательства в дела других стран Ближнего Востока. Поэтому предметом торга могли стать не только контроль над ядерной деятельностью и санкционное облегчение, но и более широкий круг вопросов безопасности.