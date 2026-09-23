Рубио: Трамп открыт к сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп открыт для заключения сделки с Ираном, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, в противном случае Белый дом готов к альтернативным действиям, включая санкции и «некоторые военные варианты».

«Президент до сих пор открыт для заключения сделки с Ираном, которая позволит Ирану стать тем, чем он должен быть,— великим и процветающим государством»,— сказал Марко Рубио журналистам после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (цитата по ТАСС).

Выступая на Генассамблее ООН накануне, Дональд Трамп заявил, что примет решение: заключить сделку с Ираном (возможно, после промежуточных выборов в США в ноябре) или «уничтожить Исламскую Республику» и погрузить ее «в ад». В этот же день переговорщики двух стран провели в Нью-Йорке встречу через посредников. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня заявил, что готов на сделку с США, но не приемлет давления.

Лусине Баласян