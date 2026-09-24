В центре Москвы появились новые знаки с внутренней подсветкой

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы установили на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах 94 дорожных знака и указателя с внутренней светодиодной подсветкой. «Они лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий,— рассказали “Ъ” в организации.— Новая технология поможет водителям раньше замечать нужные знаки, своевременно выбирать направление движения и повысит безопасность на участке».

Подсветку получили знаки приоритета (например, «Главная дорога»), знаки направления движения («Движение прямо», «Движение прямо или направо») и знаки объезда препятствий. Они установлены преимущественно на крупных перекрестках и перед съездами. Состояние и работу новых знаков и указателей можно будет контролировать дистанционно.

Сегодня в Москве, по данным ЦОДД, установлено около 900 тыс. дорожных знаков. «1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы — одни из главных магистралей Центрального округа, которые связывают исторический центр города с районами севера и северо-запада,— пояснили в центре.— Ежедневно по ним проезжает более 190 тыс. автомобилей, а суммарно в утренние и вечерние часы — более 20 тыс. В условиях плотного потока и насыщенной городской подсветки особенно важно, чтобы дорожные знаки оставались хорошо различимыми и водитель мог заранее выбрать нужное направление». Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов ожидает, что новые меры помогут снизить риск ДТП и сделать движение в городе более предсказуемым. «До конца года планируется установить еще около 200 таких знаков,— сказал он.— Если технология покажет эффективность, разместим их и в других районах Москвы».

Иван Буранов