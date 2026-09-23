ЦБ увидел риск удорожания импорта из-за конфликта на Ближнем Востоке

Банк России включил ухудшение внешних условий в список проинфляционных рисков. Если геополитическая обстановка на Ближнем Востоке так и останется напряженной, рост цен на российский импорт может ускориться, указано в резюме обсуждения ключевой ставки.

«Более длительное сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке может усилить инфляционное давление в мировой экономике и привести к более быстрому росту цен на российский импорт»,— указано в материале. ЦБ отмечает, что слабый рост мировой экономики может ограничивать спрос на российский экспорт.

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к ограничениям на движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходило порядка 20% мировых поставок топлива. До начала конфликта через морской путь ежедневно проходило порядка 125 судов, к середине сентября их число сократилось до нескольких десятков. Цены на нефть подскочили с $63-67 за баррель до $90-100 за баррель.