Путин призвал ЦБ и Минфин объяснить россиянам преимущества цифрового рубля
Президент России Владимир Путин попросил подробнее объяснить людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущества. С таким запросом он обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову.
«В чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля? В чем какие-то преимущества, в чем разница? Потому что для рядового гражданина это не очень понятно», — сказал президент на совещании с правительством.
С 1 сентября у клиентов крупнейших российских банков появилась возможность оплачивать покупки цифровой валютой. Согласно заявлениям Банка России, виртуальный рубль должен стать привычным способом расчета в течение 5-7 лет. В качестве его преимуществ регулятор называет высокую степень прозрачности переводов, которые снижают возможности для мошенничества.
Цифровой рубль учитывается не на банковском счете, а в электронном кошельке на платформе Центрального банка. Коммерческий банк дает доступ к этому кошельку через свое приложение, но не является местом хранения цифровых денег. Благодаря технологии распределенных реестров движение каждого рубля можно отслеживать с момента выпуска, что повышает прозрачность расчетов.
Для граждан предусмотрены бесплатные мгновенные переводы другим людям. Оплачивать покупки можно через универсальный QR-код, выбрав цифровой рубль или Систему быстрых платежей. Доступ к кошельку и его пополнение можно получить через приложение другого обслуживающего банка, если первое недоступно.
Цифровой рубль предназначен для платежей и переводов, а не для накоплений: на него не начисляются проценты, в нем нельзя получить кредит или кешбэк. Доступ через банковское приложение при этом сохраняет риск несанкционированного входа и вывода средств с помощью вредоносного программного обеспечения.