Путин призвал ЦБ и Минфин объяснить россиянам преимущества цифрового рубля

Президент России Владимир Путин попросил подробнее объяснить людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущества. С таким запросом он обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову.

«В чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля? В чем какие-то преимущества, в чем разница? Потому что для рядового гражданина это не очень понятно», — сказал президент на совещании с правительством.

С 1 сентября у клиентов крупнейших российских банков появилась возможность оплачивать покупки цифровой валютой. Согласно заявлениям Банка России, виртуальный рубль должен стать привычным способом расчета в течение 5-7 лет. В качестве его преимуществ регулятор называет высокую степень прозрачности переводов, которые снижают возможности для мошенничества.