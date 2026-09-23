Пезешкиан: Иран не позволит создавать угрозу безопасности в Ормузском проливе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти не намерены создавать угрозу безопасности в водах Ормузского пролива. Однако, по его словам, нельзя допустить, чтобы другие стороны могли использовать пролив против Исламской республики.

«Мы не можем допустить, чтобы кто-то имел свободный доступ к водному пути и проявлял интерес к нему, в то же время используя этот водный путь для того, чтобы навязывать нам свою агрессию, создавать для нас угрозу безопасности, запрещать нам доступ к нашим собственным водным путям»,— сказал Масуд Пезешкиан во время выступления на Генассамблее ООН. «Они закрывают нам доступ к нашим собственным водным путям. Они продолжают поставлять ракеты и смертоносные военные технологии, чтобы обеспечить безопасность на всех землях, прилегающих к этому водному пути»,— добавил он.

После начала военной кампании США и Израиля иранские власти заблокировали Ормузский пролив, в результате чего трафик через него упал на 90% по сравнению с довоенным уровнем. На этой неделе Иран заявил, что готов открыть пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов.

Лусине Баласян