Пезешкиан: Иран не позволит создавать угрозу безопасности в Ормузском проливе
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти не намерены создавать угрозу безопасности в водах Ормузского пролива. Однако, по его словам, нельзя допустить, чтобы другие стороны могли использовать пролив против Исламской республики.
«Мы не можем допустить, чтобы кто-то имел свободный доступ к водному пути и проявлял интерес к нему, в то же время используя этот водный путь для того, чтобы навязывать нам свою агрессию, создавать для нас угрозу безопасности, запрещать нам доступ к нашим собственным водным путям»,— сказал Масуд Пезешкиан во время выступления на Генассамблее ООН. «Они закрывают нам доступ к нашим собственным водным путям. Они продолжают поставлять ракеты и смертоносные военные технологии, чтобы обеспечить безопасность на всех землях, прилегающих к этому водному пути»,— добавил он.
После начала военной кампании США и Израиля иранские власти заблокировали Ормузский пролив, в результате чего трафик через него упал на 90% по сравнению с довоенным уровнем. На этой неделе Иран заявил, что готов открыть пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов.
Практически доступ к Ормузскому проливу может означать не полное и свободное восстановление судоходства, а режим, при котором Иран задает пропускную способность и условия прохода. В апреле 2026 года иранская сторона, по данным посредников, обсуждала ограничение примерно до десяти судов в день и взимание пошлин в рамках соглашения о прекращении огня.
Ограничение прохода повышает зависимость перевозчиков от южного маршрута у берегов Омана. В сентябре 2026 года торговые суда шли там преимущественно ночью под наблюдением ВМС США, а безопасность коридора связывалась с возможностью Ирана применять силу в Ормузском проливе.
Красное море рассматривается как один из маршрутов в обход Ормуза: его использовала Саудовская Аравия, когда пролив был заблокирован Ираном. Поэтому вопрос об открытии Ормуза касается не только пропуска отдельных судов, но и того, сможет ли торговое судоходство вернуться к основному маршруту без перехода на более уязвимые альтернативы.