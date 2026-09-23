Канадские прокуроры добиваются ужесточения наказания продавцу яда для самоубийц

Канадское правосудие добивается максимально жесткого обвинительного приговора Кеннету Лоу, который продавал в интернете наборы яда с инструкцией, сообщает BBC. Их заказывали самоубийцы по всему миру.

На текущей неделе обвинение вызвало из Британии родственников жертв для дачи показаний. Они должны будут доказать масштаб преступления и помочь прокурорам добиться ужесточения приговора с 14 до 20 лет лишения свободы.

Кеннет Лоу, бывший шеф-повар, с 2020 года продал более 1,2 тыс. наборов со смертельно опасным веществом в 41 страну мира, включая Великобританию. Его арестовали в 2023 году, а в мае 2026 года он признал вину по 14 случаям в Канаде, когда прокуратура согласилась переквалифицировать обвинения в убийстве на помощь в самоубийстве или подстрекательство к нему. Лоу также причастен к 79 смертям в Великобритании.

Екатерина Наумова