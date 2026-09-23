Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уэльсе разбился самолет ВВС Великобритании

Самолет ВВС Великобритании RAF T2 Hawk разбился вблизи острова Англси в Уэльсе. Оба пилота катапультировались. Они получили легкие травмы. Об этом сообщает Reuters.

Воздушное судно отправилось с авиабазы RAF Valley в Уэльсе для тренировочного полета. На место крушения прибыли пожарные и экстренные службы. Пилотам оказывают медицинскую помощь.

Началось расследование причин крушения, сообщил представитель королевских ВВС. Жителей призвали избегать места происшествия.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд