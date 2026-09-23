В Верхней Салде подросток погиб от удара током

В Верхней Салде (Свердловская область) подросток погиб от удара током. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 21 сентября. По версии следствия, подросток самостоятельно занимался ремонтом освещения в помещении теплового узла здания. Во время работы с источником электрического тока он получил электротравму и скончался на месте.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подросток воспитывался в полной семье, положительно характеризовался по месту учебы и жительства и интересовался радио- и электротехникой.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полина Бабинцева