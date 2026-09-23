Умер народный артист России Евгений Поплавский

Народный артист России Евгений Поплавский умер 22 сентября в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщила его коллега. По ее словам, причиной стала болезнь. Точный диагноз не приводится. Прощание с актером пройдет 24 сентября в Большом зале Курского драматического театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самолыго / ТАСС Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. В 1968-м окончил Саратовское театральное училище. С 1983 по 2001 год служил в Курском драмтеатре, где был одним из ведущих актеров и сыграл более 40 ролей — от Ленина в спектакле «Вся его жизнь» до Яго в «Отелло».

Он также проявил себя в качестве режиссера, вспоминают коллеги. На сцене он поставил спектакли «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Голодранцы и аристократы», «Номер 13», «Ктуба». Последние два остаются в репертуаре театра на протяжении десяти лет. За более чем 50 лет карьеры Евгений Поплавский удостоился двух наград. В 1987 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2000 году — звание народного артиста России.