Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов
МИД Чехии ужесточил правила передвижения дипломатов из России. Теперь они должны сообщать о планах пересечь чешскую госграницу за день до поездки с указанием цели приезда, места жительства, мест пребывания и вида транспорта.
«Если каждый чешский дипломат в России должен отчитываться о своих передвижениях с июня, то естественно, что то же самое будет относиться и к российским дипломатам здесь»,— заявил глава чешского МИДа Петр Мацинка изданию ParlamentnListy.cz. Он подчеркнул, что это ответный шаг, предпринятый в ответ на действия России.
В Чехии продолжает работу посольство России, расположенное в Праге, и его консульский отдел. С 2022 года прекратили деятельность генконсульства в чешских Карловых Варах и Брно.
В июне МИД России ввел уведомительный порядок для сотрудников диппредставительств и консульств стран-членов ЕС при пересечении границы. Дипломаты должны указывать личные данные, маршрут, даты въезда и выезда, информацию о транспорте. Перед этим ЕС ограничил перемещение российских дипломатов внутри ЕС.
Смысл взаимных ограничений заключается в устранении автоматизма передвижения дипломатов за пределами страны их аккредитации. В Шенгенской зоне российские дипломаты обязаны заранее информировать государство, в которое направляются. При этом государство может потребовать отдельного разрешения на въезд, даже если у дипломата есть виза или вид на жительство, выданные другой страной ЕС. По оценке российского посла, в некоторых государствах эту процедуру пытаются перевести из уведомительной в разрешительную форму.
Практический эффект таких мер выражается в дополнительных согласованиях для транзита и служебных поездок, включая передвижение наземным транспортом в Россию и соседние страны. Высокопоставленный дипломат ЕС связывал необходимость таких мер с тем, что перемещение между странами затрудняет принимающей стороне контроль за действиями сотрудников, работающих за пределами места аккредитации. Российская сторона, в свою очередь, считает подобные требования осложняющими выполнение дипломатических функций.