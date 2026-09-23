Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов

МИД Чехии ужесточил правила передвижения дипломатов из России. Теперь они должны сообщать о планах пересечь чешскую госграницу за день до поездки с указанием цели приезда, места жительства, мест пребывания и вида транспорта.

«Если каждый чешский дипломат в России должен отчитываться о своих передвижениях с июня, то естественно, что то же самое будет относиться и к российским дипломатам здесь»,— заявил глава чешского МИДа Петр Мацинка изданию ParlamentnListy.cz. Он подчеркнул, что это ответный шаг, предпринятый в ответ на действия России.

В Чехии продолжает работу посольство России, расположенное в Праге, и его консульский отдел. С 2022 года прекратили деятельность генконсульства в чешских Карловых Варах и Брно.

В июне МИД России ввел уведомительный порядок для сотрудников диппредставительств и консульств стран-членов ЕС при пересечении границы. Дипломаты должны указывать личные данные, маршрут, даты въезда и выезда, информацию о транспорте. Перед этим ЕС ограничил перемещение российских дипломатов внутри ЕС.

Лусине Баласян