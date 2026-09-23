Силуанов сообщил о первых налогах и штрафах в цифровых рублях

В бюджет России уже зачислены первые платежи в цифровых рублях в виде налогов и штрафов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Господин Силуанов добавил, что Минфин создал законодательную базу для использования рубля в бюджетном процессе. «Уже год назад первые проводки были осуществлены, были выплачены стипендии студентам, заработная плата, проведены отдельные операции по инвестиционным расходам»,— отметил министр.

Расчеты в цифровых рублях будут расширяться по мере развития инфраструктуры, заявил Антон Силуанов. Он отметил, что сейчас важно расширить такие возможности для оплаты цифровым рублем, чтобы валюта принималась во всех учреждениях и торговых точках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор готовит решение, которое позволит платить цифровыми рублями без интернета.

В России цифровой рубль запустили с 1 сентября 2026 года. Все системно значимые банки (СЗКО) и банки, значимые на рынке платежных услуг, должны предоставить своим клиентам возможность оперировать цифровыми рублями. Крупные торговые сети должны принимать их к оплате. Согласно закону, до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы.