Силуанов сообщил о первых налогах и штрафах в цифровых рублях
В бюджет России уже зачислены первые платежи в цифровых рублях в виде налогов и штрафов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Господин Силуанов добавил, что Минфин создал законодательную базу для использования рубля в бюджетном процессе. «Уже год назад первые проводки были осуществлены, были выплачены стипендии студентам, заработная плата, проведены отдельные операции по инвестиционным расходам»,— отметил министр.
Расчеты в цифровых рублях будут расширяться по мере развития инфраструктуры, заявил Антон Силуанов. Он отметил, что сейчас важно расширить такие возможности для оплаты цифровым рублем, чтобы валюта принималась во всех учреждениях и торговых точках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор готовит решение, которое позволит платить цифровыми рублями без интернета.
В России цифровой рубль запустили с 1 сентября 2026 года. Все системно значимые банки (СЗКО) и банки, значимые на рынке платежных услуг, должны предоставить своим клиентам возможность оперировать цифровыми рублями. Крупные торговые сети должны принимать их к оплате. Согласно закону, до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы.
Бюджетный платеж в цифровых рублях проходит через специальный счет Федерального казначейства, который открывает ему Банк России. Казначейство направляет регулятору распоряжение на перевод, а счет цифрового рубля пополняется с единого казначейского счета; после этого Банк России проводит операцию.
Такая схема пока не использует все технологические возможности цифрового рубля для администрирования и отслеживания платежей. Для операций приходится синхронизировать два казначейских счета и перебрасывать между ними деньги, поэтому конструкция в значительной мере дублирует действующие платежные механизмы и требует дополнительных времени и ресурсов.