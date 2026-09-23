«Л.Е.В. Менеджмент» стал управляющей организацией актива Nestle в России
АО «Л.Е.В. Менеджмент» назначено единственным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Нестле Россия». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). До этого такие права были у генерального директора компании Дениса Войтюка.
Согласно данным ЕГРЮЛ, сведения о «Л.Е.В. Менеджмент» внесли 23 сентября. Российские активы Nestle (ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань») были переданы во временное управление компании 17 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. У «Нестле Кубань» не изменилось лицо, уполномоченное действовать от имени компании. Им с сентября 2023 года числится генеральный директор Евгений Пономарев.
Тем же указом президента под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» перешли российские активы «Лемана ПРО», «Ашан» и FM Logistic. Все они сменили генеральных руководителей. Новым гендиректором «Ашана» стал Илья Бердников, «Лемана ПРО» — Денис Исаев, FM Logistic — Евгений Ненашев.
Назначение «Л.Е.В. Менеджмент» означает, что корпоративные действия от имени ООО «Нестле Россия» теперь совершает управляющая организация, а не прежний генеральный директор. При этом иностранные владельцы формально не лишены собственности, но в период временного управления не могут голосовать, получать дивиденды и принимать решения через органы управления российской компании.
Временное управление рассматривается как этап, после которого актив может быть продан. Швейцарская сторона, напротив, добивается возможности представить российским властям позицию Nestle и отменить решение о введении внешнего управления.