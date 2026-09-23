Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передают ТАСС и «РИА Новости». Встреча проходит в закрытом формате без вступительных слов для прессы.
Марко Рубио (в центре справа) и Сергей Лавров (в центре слева)
Фото: Yuki Iwamura / AP
Последний раз Сергей Лавров встречался с Марко Рубио во время саммита АСЕАН в Маниле в июле. Российский министр cообщил американскому коллеге информацию с мест ведения боевых действий на Украине и заявил о дестабилизирующем влиянии европейских стран. Марко Рубио называл разговор честным и хорошим.
Сергей Лавров отправится в США 22 сентября. Его выступление с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио была сосредоточена на ситуации вокруг Украины, но позиции сторон по формуле урегулирования разошлись: российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому решению и прежним договоренностям, а американская сочла эти предложения неприемлемыми для Украины и заявила о необходимости новых идей. Поэтому нынешний контакт проходит при сохраняющемся расхождении в подходах к ключевой теме российско-американского диалога.
При этом сами встречи министров сохраняют рабочий канал между Москвой и Вашингтоном, который при благоприятных условиях может быть развит. В феврале 2025 года стороны договорились подключить экспертов для согласования конкретных шагов по устранению препятствий в работе российских и американских загранпредставительств — это пример того, как контакты на политическом уровне могут переводиться в отдельные практические договоренности.