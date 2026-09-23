Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передают ТАСС и «РИА Новости». Встреча проходит в закрытом формате без вступительных слов для прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио (в центре справа) и Сергей Лавров (в центре слева)

Фото: Yuki Iwamura / AP Марко Рубио (в центре справа) и Сергей Лавров (в центре слева)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Последний раз Сергей Лавров встречался с Марко Рубио во время саммита АСЕАН в Маниле в июле. Российский министр cообщил американскому коллеге информацию с мест ведения боевых действий на Украине и заявил о дестабилизирующем влиянии европейских стран. Марко Рубио называл разговор честным и хорошим.

Сергей Лавров отправится в США 22 сентября. Его выступление с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября.

Лусине Баласян