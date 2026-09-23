Бывший российский сенатор Олег Ткач вышел из-под санкций

Европейский суд общей юрисдикции полностью отменил решения Совета ЕС о продлении персональных санкций против бывшего сенатора от Калининградской области и основателя издательства «Олма Медиа Групп» Олега Ткача. Решение было вынесено по итогам слушаний, которые прошли еще 25 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулейман Керимов (слева) и Олег Ткач

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сулейман Керимов (слева) и Олег Ткач

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Олег Ткач был включен в санкционные списки Евросоюза в марте 2022 года вместе с членами Совета федерации, проголосовавшими за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Защите экс-сенатора удалось доказать, что Совет ЕС не имел достаточных юридических оснований для ежегодного продления ограничений в отношении экс-сенатора. Ключевым аргументом суда в пользу снятия санкций стал тот факт, что господин Ткач покинул верхнюю палату российского парламента еще в том же 2022 году, полностью отошел от политической деятельности и более не участвует в принятии государственных решений.