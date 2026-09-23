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Бывший российский сенатор Олег Ткач вышел из-под санкций

Европейский суд общей юрисдикции полностью отменил решения Совета ЕС о продлении персональных санкций против бывшего сенатора от Калининградской области и основателя издательства «Олма Медиа Групп» Олега Ткача. Решение было вынесено по итогам слушаний, которые прошли еще 25 февраля 2026 года.

Сулейман Керимов (слева) и Олег Ткач

Сулейман Керимов (слева) и Олег Ткач

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сулейман Керимов (слева) и Олег Ткач

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Олег Ткач был включен в санкционные списки Евросоюза в марте 2022 года вместе с членами Совета федерации, проголосовавшими за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Защите экс-сенатора удалось доказать, что Совет ЕС не имел достаточных юридических оснований для ежегодного продления ограничений в отношении экс-сенатора. Ключевым аргументом суда в пользу снятия санкций стал тот факт, что господин Ткач покинул верхнюю палату российского парламента еще в том же 2022 году, полностью отошел от политической деятельности и более не участвует в принятии государственных решений.

  • Газета «Коммерсантъ» №176 от 24.09.2026, стр. 6
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