Бывший российский сенатор Олег Ткач вышел из-под санкций
Европейский суд общей юрисдикции полностью отменил решения Совета ЕС о продлении персональных санкций против бывшего сенатора от Калининградской области и основателя издательства «Олма Медиа Групп» Олега Ткача. Решение было вынесено по итогам слушаний, которые прошли еще 25 февраля 2026 года.
Сулейман Керимов (слева) и Олег Ткач
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Олег Ткач был включен в санкционные списки Евросоюза в марте 2022 года вместе с членами Совета федерации, проголосовавшими за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Защите экс-сенатора удалось доказать, что Совет ЕС не имел достаточных юридических оснований для ежегодного продления ограничений в отношении экс-сенатора. Ключевым аргументом суда в пользу снятия санкций стал тот факт, что господин Ткач покинул верхнюю палату российского парламента еще в том же 2022 году, полностью отошел от политической деятельности и более не участвует в принятии государственных решений.