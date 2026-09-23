На Беговой в Воронеже построят жилой дом за 1,3 млрд рублей

Воронежский застройщик ООО СЗ «Рента» Людмилы Станской заявил о планах по третьему этапу строительства жилкомплекса на улице Беговой, 16 (ЖК «Титул») в Комминерневского районе Воронежа. Планируемая стоимость нового дома — 1,3 млрд руб., следует из проектной декларации.

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Согласно декларации, дом комфорт-класса из монолитного кирпича будет 21-этажным.

Разрешение на строительство выдано 29 июля. Срок ввода объекта — 2031 год.

В нем предусмотрено 202 квартиры общей жилой площадью 9,5 тыс. кв. м, а также 103 нежилых помещения (из них 80 машино-мест и 23 иных). Общая площадь всех жилых и нежилых помещений — 12,2 тыс. в. м.

На территории по проекту будут детская и спортивная площадки, а также 12 гостевых машино-мест (и 42 вне территории).

Земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м находится в собственности застройщика. На прошлые этапы застройщик потратил 1,9 млрд руб. Третья очередь превосходит предыдущие этапы по стоимости, этажности и количеству машино-мест. Этот и предыдущие объекты строятся в рамках договора о развитии застроенной территории с мэрией города от 2020 года (платеж по нему составляет 5,9 млн руб.).

Первый этап строительства ЖК «Титул» в виде другого жилого дома за 822 млн руб. на Московском проспекте, 66 завершен. В 19-этажном доме предусмотрели 220 квартир и 44 машино-места. Общая площадь жилых и нежилых помещений — 10,6 тыс. кв. м. Разрешение на строительство выдано 8 декабря 2022 года. Второй этап, согласно декларации, предусматривает строительство 20-этажного дома за 910 млн руб. Там будет 251 квартира общей жилой площадью, 61 машино-место. Общая площадь жилых и нежилых помещений — 11,7 тыс. кв. м. Разрешение на строительство выдано 5 декабря 2023 года.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Рента» зарегистрировано 1 июля 2005 года в Воронеже и уже около двадцати лет работает в сфере деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 2,5 млн руб. Компания действует, признаков ограничений, реорганизации или ликвидации нет. Генидиретором выступает Павел Махров, а учредителем — Людмила Станская. В 2025 году выручка обнулилась после 8,8 млн руб. в 2024-м. Чистая прибыль — 47 тыс. руб. (-75%). В 2024-м было 192 тыс. руб.

В августе мэрия Воронеж признала, что на нескольких площадках комплексного развития территорий (КРТ) в Воронеже возникли проблемы. Это «квартал мойщиков», который оспаривается в судах, а также проект на территории ВЭКС, где «есть проблемы с обеспечением социальной инфраструктуры», потому что она «завязана на КРТ на соседнем участке».

Анна Швечикова