Путин назвал рекордную явку на выборах знаком поддержки россиян

Президент России Владимир Путин назвал рекордным количество граждан, проголосовавших на выборах. По его словам, это говорит о поддержке нынешнего политического курса.

«Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали и правительству РФ, и всему российскому руководству, по всем важнейшим направлениям укрепления России», — заявил президент на совещании с членами правительства.

По данным ЦИК на утро 23 сентября, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном.