Путин назвал рекордную явку на выборах знаком поддержки россиян
Президент России Владимир Путин назвал рекордным количество граждан, проголосовавших на выборах. По его словам, это говорит о поддержке нынешнего политического курса.
«Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали и правительству РФ, и всему российскому руководству, по всем важнейшим направлениям укрепления России», — заявил президент на совещании с членами правительства.
По данным ЦИК на утро 23 сентября, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном.
В нынешней кампании заметный вклад в явку внесло досрочное голосование: с 28 августа оно проходило в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях новых и приграничных субъектов; в нем участвовали более 4,2 млн человек. Еще более 4 млн избирателей выбрали дистанционное голосование в 32 регионах, а на момент публикации явка на этом канале превышала 67%. Таким образом, итоговый показатель складывался не только из голосования на обычных участках в основные дни.
Политическая трактовка явки как поддержки курса продолжает риторику Владимира Путина: 14 марта 2024 года он называл участие в выборах проявлением патриотических чувств. Для сравнения, на президентских выборах 2024 года голосование впервые проходило три дня, явка впервые превысила 70%, а итоговая явка составила 77,49%; Владимир Путин получил 87,28% голосов.