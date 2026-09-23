За каждой фотографией стоит история добрососедства

В рамках форума открылась российско-китайская фотовыставка «Добрые соседи». Она отсылает к четвертьвековому юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. На выставке представлены три десятка фотографий. Что за историю они рассказывают и почему эта экспозиция открылась именно на Восточном форуме — в беседе с директором по взаимодействию с органами госвласти холдинга «ON Медиа» Антоном Кривошлыковым.

Рамаз Чиаурели: Так почему же всё-таки именно на ВЭФ открылась фотовыставка?

Антон Крывошлыков: Выставка про российско-китайскую дружбу. Соответственно, она очень ярко проявляется в том числе на Дальнем Востоке. Здесь большое количество наших потенциальных китайских партнёров. Наши действующие партнёры из Медиакорпорации Китая не смогли добраться из-за форума в Бишкеке, но передавали своё яркое «нихао».

Рамаз Чиаурели: Обычно для того, чтобы рассказать какую-то историю в красках, в лицах и максимально подробно, используется аудиовизуальный контент: документальные фильмы, интервью и так далее. Вы выбрали более тернистый путь, более сложный формат — просто визуальный контент. Почему именно фотография? На что сделан упор? Какую цель вы преследовали?

Антон Крывошлыков: У нас фотовыставка является комплементарным элементом общего проекта «Добрые соседи», который включал в себя и видеоподкаст. Ссылка на него сейчас размещена на макетах в виде QR-кода. Для нас фотовыставка — это дополнительная точка входа. Проходя мимо неё, несмотря на загруженность большинства участников ВЭФ, можно перейти по QR-коду и посмотреть более глубокую историю по одному из направлений нашего взаимодействия.

Фотография у нас используется для привлечения внимания. Но фотографии и на самом деле интересны: за каждой из них стоит глубокая история нашего добрососедства. Фото в данном случае — дополнительный элемент, который привлекает внимание.

Рамаз Чиаурели: Куратор выставки — это вообще профессия очень заманчивая, но при этом дико сложная, потому что нужно свой вкус, свой выбор экстраполировать на широкую аудиторию. И сделать не только то, что интересно и важно тебе, но и то, что должно спровоцировать определённую реакцию со стороны тех, кто видит то, что вы сделали.

Тридцать работ, которые покрывают 25-летнюю историю, — это чрезвычайно кропотливая работа. Как вы отбирали эти фотографии? Кто этим занимался? Это коллективный разум или именно ваша работа? И почему именно эти фотографии, а не какие-то другие?

Антон Крывошлыков: У нас это был коллективный процесс, в котором мы выступили лидерами. Мы взяли инициативу на себя, но, так как проект совместный с коллегами из «РИА Новости» и Медиакорпорации Китая, мы проходили определённый фильтр, внутреннее согласование и так далее. Финальный продукт — результат большой коллективной работы всех участников фотовыставки, включая исторические организации: Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

Как мы их отбирали? Мы решили разделить фотографии пропорционально по основным линиям российско-китайского взаимодействия. У нас отдельные кадры посвящены культурному взаимодействию, немного — экономике, спорту, молодёжной политике и так далее. Это очень кропотливый труд, потому что многое меняется даже за эти 25 лет. Наша задача была представить наиболее точную картинку этих беспрецедентных стратегических отношений, о которых говорят лидеры двух стран.

Рамаз Чиаурели: Какой период? Именно эти 25 лет, начиная с 2001-го и заканчивая 2026 годом?

Антон Крывошлыков: Да, абсолютно верно. Мы взяли за основу момент подписания самого договора. Один из кадров — подписи лидеров двух стран: нашего президента и представителя КНР на тот момент. Дальше мы хронологически, по направлениям, шли вперёд, вплоть до 2026 года.

Рамаз Чиаурели: Всё-таки меня не оставляет мысль, что максимально покрыть всю многослойную историю дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем — задача если не непосильная, то, по крайней мере, близкая к этому. Кто вам помогал делать акцент именно на том, что отражено на этих снимках?

Антон Крывошлыков: Наши партнёры. Исторические организации нам помогли с подборкой именно исторических кадров, а также коллеги из других СМИ.

Рамаз Чиаурели: Я сейчас не конкретно про материалы, а именно про тематику. То есть определить, что именно должно быть. Понятно, что без фотографии с подписанием этого договора никуда. Но вот всё остальное?

Антон Крывошлыков: В этом, если можно так сказать, нам помог сам договор. Он так или иначе определяет ключевые направления взаимодействия. Он является стратегическим, основополагающим документом, который определяет основные направления.

Мы посвятили часть выставки самому процессу заключения этого договора, потому что за ним тоже стоит большая, глубокая история дипломатических усилий. В нашем видеоподкасте об этом говорит, например, Мария Владимировна Захарова. А дальше мы взяли текст договора, посмотрели ключевые линии. Некоторые объединили, как, например, энергетику и экономику, — и вуаля.

Рамаз Чиаурели: Эта выставка краткосрочная, то есть всего на четыре дня, которые длится ВЭФ? Или вы планируете экспонироваться и дальше? Если да, то где?

Антон Крывошлыков: Нам было бы очень обидно вложить так много усилий ради четырёх дней, пусть и такого красочного мероприятия, как ВЭФ. Нет, так как весь проект «Добрые соседи» выходит в рамках перекрёстных годов России и Китая в сфере образования, мы дальше идём в вузы. Сначала в наши, потом рассчитываем выйти в китайские.

Выставка стартует с середины сентября. Мы ведём переговоры с федеральными вузами нашей страны [число вузов требует сверки с записью] в разных регионах, включая, безусловно, Дальний Восток. Дальше будем думать, как её экспортировать за рубеж.

Рамаз Чиаурели: Если речь идёт о вузах, значит, акцент делается всё-таки на молодую аудиторию в большей степени. Это учитывалось при выборе экспонатов? Или вы старались выбрать более универсальный подход?

Антон Крывошлыков: На самом деле это учитывалось не только при выборе непосредственно фотографий, но и при формировании видеоматериалов, которые в них вшиты. Наша задача была сделать этот проект по-настоящему широким, но заинтересовать и молодёжь. Заинтересовать молодёжь фотографией достаточно сложно. Давайте честно: сейчас очень высокая частота потребления контента.

Рамаз Чиаурели: Если бы вы выбрали формат коротких вертикальных роликов, это было бы ближе к молодёжи.

Антон Крывошлыков: Безусловно. Именно поэтому в видеоматериалах, которые мы решили создавать, мы изначально к сценарию подходили так, чтобы его можно было сделать модульным, нарезать на шортсы. С точки зрения визуала, графики, перебивок, ИИ мы добавили очень много, чтобы формат не был скучным и имел хотя бы шанс заинтересовать молодёжь.

Судя по итоговым цифрам, в целом эта ставка относительно оправдалась. Мы видим определённый костяк молодёжной аудитории.

Рамаз Чиаурели: Вы сказали, что фотовыставка — одна из точек входа в эту тему, чтобы привлечь аудиторию к договору между Россией и Китаем. Каким образом, как вам кажется, вы будете привлекать аудиторию, чтобы она не просто прошла по выставке, посмотрела, сказала «круто» и пошла дальше заниматься своими делами? А чтобы люди, увидев эту галерею, всё-таки немного погрузились в тематику и начали задаваться вопросами: что стоит за этими рукопожатиями между Путиным и Си Цзиньпином? Что кроется за этим сотрудничеством?

Антон Крывошлыков: Здесь несколько факторов, один из которых — непосредственно контентное наполнение. Наша задача была выбрать живые кадры. В целом задачей проекта было показать, что договор о добрососедстве — не просто формальный, сухой межгосударственный документ, который вошёл в государственные пресс-релизы, в новости государственных информационных агентств. Он реально приносит пользу не только на государственном или мировом уровне, если мы говорим про стратегическую безопасность, которая там тоже обозначена, но и на уровне обывателя.

То есть показать, что может получить конкретный россиянин или гражданин Китая. Это присутствует на наших фотографиях. Отражены и образовательные обмены, и Всемирный фестиваль молодёжи, который проходил. Задача была сделать максимально живой фотовыставку и, соответственно, максимально живым контент, к которому она ведёт.

Рамаз Чиаурели: Есть ли задумка превратить это в некий сериал? Я назову это сериалом, но имею в виду не художественную историю, не кинопроизводство, а ступень в достаточно длительном процессе освещения или, наоборот, воспоминания о том, что происходило. Что за этим ещё последует?

Выставка прошла здесь, на ВЭФ. Дальше, как вы говорите, вы будете экспонироваться в российских вузах, затем — за рубежом. Но ведь вряд ли это какое-то единичное событие. Что, по-вашему, должно за этим последовать?

Антон Крывошлыков: Если мы говорим исключительно о «Добрых соседях», конкретно об этом проекте, то дальше у нас грядёт очередная годовщина дипломатических отношений в октябре. К ней мы выпускаем специальный эпизод, который назвали «Взгляд с Пекина». Наши коллеги из Медиакорпорации Китая записали своё видение наших отношений по ключевым направлениям взаимодействия. Дальше мы ожидаем перевод на китайский язык и дистрибуцию в Китае. И, как я говорил, фотовыставка тоже должна выйти в Поднебесной.

С точки зрения большого сериала, которым занимается «ON Медиа» в рамках нашей ставки на просветительский контент, у нас уже есть подборка. На прошлом ВЭФ мы презентовали первый такой проект — «Война на Востоке», посвящённый советско-японской войне. Тот же самый формат: фотовыставка плюс видеоподкаст.

Дальше у нас был «Первый среди звёзд» к 65-летию полёта Гагарина. Сейчас фотовыставка открылась на Гогольском бульваре. Жителей и гостей столицы приглашаю посмотреть её. Она будет идти в сентябре. Дальше мы рассчитываем продолжать. У нас грядёт большая дата с Индией. В данный момент мы прорабатываем партнёрство и подобный проект.

Рамаз Чиаурели: Вы предвосхитили мой вопрос. Я уже думал спросить: если бы речь шла только о взаимоотношениях с Китаем, то это была бы выставка «Добрый сосед», а не «Добрые соседи». Значит, подразумевается, что сотрудничество будет не только с китайскими друзьями?

Антон Крывошлыков: Безусловно. С точки зрения GR мы развиваем взаимодействие с международными партнёрами, в первую очередь в странах Глобального Юга: в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. На данный момент у нас перспективны южноафриканское и индийское направления. Поэтому надеемся, что рано или поздно придём к таким проектам с коллегами из этих стран.

Рамаз Чиаурели: Спасибо большое, Антон. Нашим зрителям напоминаю, что у нас в гостях был Антон Крывошлыков, директор по взаимодействию с органами госвласти холдинга «ON Медиа». Мы говорили о выставке «Добрые соседи», посвящённой 25-летней годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Спасибо.

Антон Крывошлыков: Спасибо.