В Крыму ввели новые льготы для спасателей и военных

Власти Крыма ввели компенсацию расходов на коммунальные услуги и общественный транспорт для военнослужащих спасательных формирований, спецподразделений и ветеранов боевых действий. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

По его словам, на новые льготы могут претендовать военные, работники и сотрудники спасательных воинских формирований (МЧС), участники гражданской обороны, участвовавшие в поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов в зоне СВО, а также лица, выполнявшие задачи в составе спецподразделений в ходе СВО по соглашениям с Минобороны РФ.

«Лицам из этой категории и их семьям теперь предоставляется 50-процентная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, включая оплату топлива и сжиженного газа для домов, не имеющих центрального отопления, а также льготный проезд в общественном транспорте Крыма»,— уточнил спикер крымского парламента.

По его словам, в регионе общее число получателей этих льгот составляет более 350 человек.

Александр Дремлюгин, Симферополь