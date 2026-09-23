Спрос на новые ОФЗ превысил предложение вдвое

Минфин России по итогам аукциона в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии ПД-26249 на сумму 113,5 млрд руб. по номиналу. Спрос на бумаги превысил предложение почти вдвое и составил 215,2 млрд руб.

Цена отсечения составила 83,13% от номинала. Средневзвешенная цена — 83,1328% от номинала. Доходность по цене отсечения и средневзвешенная доходность зафиксированы на одном уровне — 16,14% годовых. Дата погашения выпуска — 16 июня 2032 года. Дополнительное размещение осуществляться не будет.

Позднее сегодня Минфин проведет еще один аукцион. На нем будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года. Объем предложения будет ограничен остатками, доступными для размещения в данном выпуске. Параметры размещения министерство раскроет по итогам торгов.