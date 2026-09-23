Спрос на новые ОФЗ превысил предложение вдвое
Минфин России по итогам аукциона в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии ПД-26249 на сумму 113,5 млрд руб. по номиналу. Спрос на бумаги превысил предложение почти вдвое и составил 215,2 млрд руб.
Цена отсечения составила 83,13% от номинала. Средневзвешенная цена — 83,1328% от номинала. Доходность по цене отсечения и средневзвешенная доходность зафиксированы на одном уровне — 16,14% годовых. Дата погашения выпуска — 16 июня 2032 года. Дополнительное размещение осуществляться не будет.
Позднее сегодня Минфин проведет еще один аукцион. На нем будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года. Объем предложения будет ограничен остатками, доступными для размещения в данном выпуске. Параметры размещения министерство раскроет по итогам торгов.
Высокий спрос на выпуск не означает дешевого привлечения денег для Минфина: стоимость новых ОФЗ повышается вслед за доходностями уже обращающихся бумаг. Поэтому готовность инвесторов принять большой объем облигаций сочетается с высокой доходностью, которая определяет расходы государства на обслуживание долга.
Для покупателей привлекательность длинных бумаг с фиксированным купоном может возрастать при ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставок: ранее, в марте 2025 года, именно этим объяснялся повышенный спрос на государственные облигации. В августе 2024 года интерес институциональных инвесторов также связывался с привлекательностью текущих ставок и ограниченной емкостью вторичного рынка, не позволявшей быстро купить там крупные объемы.
Выбор длинных выпусков Минфин в марте 2025 года объяснял стремлением не создавать избыток предложения на коротком и среднем участках кривой доходности и не усиливать давление на корпоративных заемщиков. Такая конструкция распределяет заимствования на более длительный срок, но закрепляет для бюджета высокую стоимость привлечения средств.