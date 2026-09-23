ЦБ обсудит с маркетплейсами борьбу с мошенниками

Банк России планирует подключить к дискуссии по противодействию мошенничеству маркетплейсы и мессенджер «Макс». Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров во время выступления на Международном банковском форуме.

«Сейчас во взаимодействие попали банки, операторы, мы хотели бы по этому поводу дискуссии еще с маркетплейсами. Очень важная тема... С "Максом", национальным мессенджером»,— сказал господин Уваров (цитата по ТАСС). Регулятор ждет, что маркетплейсы и «Макс» станут участниками информационной системы ЦБ РФ для обмена информацией по этому вопросу через нее.

Банк России вместе с Национальной системой платежных карт работает над механизмом возврата похищенных средств, сообщил Вадим Уваров. По его словам, сейчас часть похищенных денег остается у банка, который инициировал процедуру их возврата. «Мы... с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью»,— уточнил господин Уваров.