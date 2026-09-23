ЦБ обсудит с маркетплейсами борьбу с мошенниками
Банк России планирует подключить к дискуссии по противодействию мошенничеству маркетплейсы и мессенджер «Макс». Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров во время выступления на Международном банковском форуме.
«Сейчас во взаимодействие попали банки, операторы, мы хотели бы по этому поводу дискуссии еще с маркетплейсами. Очень важная тема... С "Максом", национальным мессенджером»,— сказал господин Уваров (цитата по ТАСС). Регулятор ждет, что маркетплейсы и «Макс» станут участниками информационной системы ЦБ РФ для обмена информацией по этому вопросу через нее.
Банк России вместе с Национальной системой платежных карт работает над механизмом возврата похищенных средств, сообщил Вадим Уваров. По его словам, сейчас часть похищенных денег остается у банка, который инициировал процедуру их возврата. «Мы... с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью»,— уточнил господин Уваров.
Смысл подключения площадок к антифрод-системе — передавать банкам сигнал не только после подозрительного перевода, но и на более раннем этапе. Например, массовая скупка товаров с чужого аккаунта или фишинговый звонок через мессенджер фиксируются на платформе, а сведения поступают в общую систему еще до попытки вывести деньги со счета.
Данные системы должны использоваться для проверки пользователей и пресечения профилей-однодневок до того, как они будут задействованы в операции. Для маркетплейсов это означает контроль не только платежа, но и связанной с ним активности аккаунта, а для банков — дополнительный сигнал о риске при принятии решения по операции.
Расширение обмена связано с тем, что мошенники ищут способы использовать банки маркетплейсов в своих схемах. Банк России прорабатывает такие риски и потенциальные схемы, чтобы пресекать их на начальном этапе.