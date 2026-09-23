РСТ просит снизить неустойки для турбизнеса Крыма и Севастополя

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Верховный суд РФ по вопросу снижения неустоек для турбизнеса Крыма и Севастополя, возможная задолженность которого достигла более 9,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ.

Представители организации просят обобщить судебную практику по спорам в области применения ст. 333 ГК РФ, позволяющей снижать неустойки, которые, по мнению главных игроков отрасли, явно несоразмерны последствиям нарушения обязательств.

По словам специалистов, у массовой отмены бронирований есть несколько причин: низкая загрузка (20,3% в сентябре этого года против 63% в прошлом); снижение числа бронирований на июль—август с 65% до 18–21%; отмена 96,2 тыс. броней на 6,1 млрд руб. В этих условиях, отмечают в РСТ, возможная задолженность бизнеса достигла более 9,3 млрд руб.

«Массовые отмены бронирований означают для предприятий потерю выручки и необходимость возвращать значительные суммы туристам и партнерам. Начисление неустоек увеличивает задолженность и осложняет расчеты. Обязанность бизнеса вернуть причитающиеся туристам и контрагентам средства сохраняется»,— цитирует пресс-служба слова президента РСТ Ильи Уманского.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что к концу июня 2026 года около 1 млн поездок на Крымский полуостров было аннулировано, общую стоимость отмененных бронирований оценили в 20–25 млрд руб.

В июле на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе выделили 4,3 млрд руб. Однако аналитики полагают, что этой суммы может быть недостаточно для решения проблем.

Александр Дремлюгин, Симферополь