Банк России оштрафовал «Юнипро» за нераскрытие информации

Банк России постановил оштрафовать энергетическую компанию «Юнипро» за нарушение порядка раскрытия информации. Это следует из сообщения на сайте ЦБ РФ.

В сообщении указывается, что штраф ПАО «Юнипро» выписали по части 2 статьи статьи 15.19 КоАП России. Статья касается нарушений требований закона по предоставлению информации на финансовых рынках. В частности, речь идет о нарушении эмитентом порядка и сроков раскрытия информации, а также раскрытие не в полном объеме.

Должностным лицам по этой статье грозит штраф 30-50 тыс. руб., для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн руб. В сообщении Банка России указано, что постановление о привлечение к административной ответственности еще не вступило в силу.

ПАО «Юнипро» создано в результате реформы РАО «ЕЭС России». До начала СВО его главным акционером была немецкая компания Uniper. С апреля 2023 года контрольный пакет акций находится во временном управлении Росимущества. Сейчас в состав компании входят Сургутская ГРЭС-2 (Тюменская область), Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Яйвинская ГРЭС (Пермский край), Смоленская ГРЭС (Смоленская область).