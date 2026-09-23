МВД проверит сообщения о стрельбе рэпера Джигана в своем коттедже

Сотрудники полиции проверят сообщения СМИ о стрельбе в доме рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. По итогам проверки правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром 23 сентября Telegram-каналы Mash и Baza опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на рэпера Джигана, сидит на переднем сиденье легкового автомобиля с карабином «Сайга-9». В публикациях приводятся слова очевидцев о том, что Джиган стрелял по персоналу коттеджа. Один из сотрудников, по данным Mash, получил травму руки и ноги.

Инцидент произошел 3 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». В местное отделение полиции обращений о стрельбе в тот день не поступало. В комментарии изданию Super.ru рэпер сказал, что снимал сниппет (короткий видеоролик для соцсетей), а хейтеры попытались выставить съемки за реальное событие. «П***ж и провокация. Пусть что хотят, то и пишут», — сказал Жиган. В настоящее время он проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле.