МВД проверит сообщения о стрельбе рэпера Джигана в своем коттедже
Сотрудники полиции проверят сообщения СМИ о стрельбе в доме рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. По итогам проверки правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
Утром 23 сентября Telegram-каналы Mash и Baza опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на рэпера Джигана, сидит на переднем сиденье легкового автомобиля с карабином «Сайга-9». В публикациях приводятся слова очевидцев о том, что Джиган стрелял по персоналу коттеджа. Один из сотрудников, по данным Mash, получил травму руки и ноги.
Инцидент произошел 3 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». В местное отделение полиции обращений о стрельбе в тот день не поступало. В комментарии изданию Super.ru рэпер сказал, что снимал сниппет (короткий видеоролик для соцсетей), а хейтеры попытались выставить съемки за реальное событие. «П***ж и провокация. Пусть что хотят, то и пишут», — сказал Жиган. В настоящее время он проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле.
Проверка МВД представляет собой доследственную стадию, предшествующую возможному возбуждению уголовного дела. По ее итогам материалы могут быть переданы в Следственный комитет, где будет приниматься решение о возбуждении дела. Поводом для начала такой процедуры могут служить публикации в СМИ, как это происходило, например, в июле 2022 года после сообщений о семейном насилии.
Проверка может завершиться отказом в возбуждении дела, если в действиях проверяемых лиц не будет обнаружено состава преступления. Возможен и другой исход: в одном из случаев материалы после отказа МВД были направлены в прокуратуру из-за возможного нарушения гражданского законодательства.
В случае возбуждения уголовного дела по факту стрельбы, оно может быть квалифицировано по статье 213 УК РФ о хулиганстве. Подобная квалификация применялась, например, в деле о стрельбе у Анненкирхе в феврале 2024 года.