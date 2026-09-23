В Германии найден крупнейший клад серебряных монет времен Римской империи

Археолог-любитель Оливер Ридль нашел на поле под Кёльном клад — 934 серебряные монеты времен римского императора Адриана. Как сообщило управление по охране археологического наследия Рейнланда, куда была передана находка, это крупнейший клад римской эпохи из тех, что находили в Германии, и пятый по величине в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP

Общий вес найденных монет составляет 3,1 кг. Их рыночная стоимость может составить €500 тыс. Как полагают эксперты, денарии были закопаны во второй половине II века. Территория, где находится Кёльн, находилась под властью Римской империи с 39 года до н. э. по 459 год н. э. Самые старые монеты из клада датируются 148 годом до н. э., а самые поздние были изготовлены в 125 году н. э., на них изображен император Адриан.

«Конечно, мы можем только высказывать предположения о мотивах людей, закопавших монеты, но, скорее всего, они хотели надежно сохранить свои денежки. Банков же тогда не существовало»,— отметил археолог Эрих Классен, глава управления по охране археологического наследия Рейнланда. По словам ученых, для того времени это была очень значительная сумма. Солдат в римской армии того времени зарабатывал 300 денариев в год, и половина этой суммы уходила на питание и снаряжение. Таким образом, чтобы накопить столько монет, как в этом кладе, легионер «должен был откладывать все наличные деньги в течение шести лет».

Алена Миклашевская