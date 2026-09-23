ЕК предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

Еврокомиссия предложила разблокировать для Венгрии €4,2 млрд из Фонда сплочения, которые не выделялись из-за невыполнения страной принципа верховенства права. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов.

«Венгрия устранила ранее выявленные недостатки в таких областях, как государственные закупки, система борьбы с коррупцией, риски конфликта интересов и эффективность действий прокуратуры»,— говорится в заявлении главы ЕК. По ее словам, Венгрия усилила контроль за использованием средств ЕС и сделала более прозрачной процедуру проведения государственных тендеров и использования бюджетных средств.

Также предлагается восстановить полный доступ Венгрии к европейским программам обмена студентами Erasmus и исследований и инноваций Horizon Europe.

Решение о разблокировке средств в течение месяца должен одобрить Совет ЕС. В общей сложности ЕС заблокировал для Венгрии около €17 млрд средств в рамках Фонда сплочения (создан для сокращения неравенства между странами ЕС) и Фонда восстановления и повышения устойчивости (возник после пандемии COVID-19). Эти средства ЕК заблокировала при правительстве Виктора Орбана, выдвинув 27 условий, в том числе по усилению борьбы с коррупцией.

Лусине Баласян