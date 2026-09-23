Крымского железнодорожника наградили орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста из Крыма 28-летнего Ивана Шведова, погибшего при атаке ВСУ на грузовой поезд в Джанкое. Соответствующий документ опубликован на портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Шведов

Фото: архив семьи Ивана Шведова / Reuters Иван Шведов

Фото: архив семьи Ивана Шведова / Reuters

Как сообщили «Ъ» представители ФГУП «Крымская железная дорога», помощник машиниста погиб вечером 6 марта, когда грузовой поезд возвращался из Керчи в Джанкой. Беспилотник ВСУ врезался в лобовую часть кабины локомотива, ранив машиниста и его помощника. Они покинули кабину и осмотрели состав. Затем Иван Шведов вернулся обратно, чтобы сообщить о происшествии диспетчеру и предотвратить возможное столкновение с другими поездами. В этот момент произошла повторная атака БПЛА. От полученных ранений 28-летний мужчина скончался. Его похоронили в родном селе. У него остались жена и малолетний сын.

Спустя месяц после этой трагедии на севере Крымского полуострова железнодорожная станция Джанкой прекратила принимать пассажирские поезда «Таврия».

А перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» принял решение, которое действует до сих пор, что все поезда, идущие в Крым и из него, будут заканчивать маршрут в Керчи.

Александр Дремлюгин, Симферополь