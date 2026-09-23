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Против двух бывших судей иркутского Арбитражного суда возбудили уголовные дела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела против двух бывших судей Арбитражного суда Иркутской области по делу о коррупции. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Как уточнили в ведомстве, одну из бывших судей — Елену Рукавишникову — подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее бывшая коллега Наталия Позднякова проходит по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в ноябре 2024 года учредитель ООО «ИрМеКом» через четырех посредников, включая госпожу Позднякову, передал взятку в размере 3,5 млн руб. госпоже Рукавишниковой. В обмен судья удовлетворила иск «ИрМеКома» к энергокомпании и признала незаконным ограничение режима электроснабжения. При этом решение Елены Рукавишниковой апелляция и кассация оставили без изменений.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предметом спора была законность ограничения режима потребления электроэнергии. По версии Следственного комитета, вознаграждение связывалось с обязанностью судьи удовлетворить иск коммерческой компании и признать такое ограничение незаконным — то есть с заранее определенным исходом конкретного арбитражного дела.

То, что решение затем не изменили апелляция и кассация, само по себе не устраняет предмет уголовной проверки: следствие связывает предполагаемое вознаграждение именно с решением судьи первой инстанции. В описанной версии дела Наталия Позднякова выступала каналом передачи денег от руководителя компании-истца Елене Рукавишниковой.

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