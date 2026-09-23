Тела пропавших альпинистов нашли в горах Кабардино-Балкарии спустя 3 дня

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших три дня назад при восхождении на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На данный момент устанавливаются причины смерти и обстоятельства произошедшего. В поисковой операции задействовали вертолет Ми-8. Первые поиски не дали результатов из-за погодных условий, их возобновили утром 23 сентября. К 11:00 мск спасатели обнаружили двух мужчин без признаков жизни.

Двое альпинистов — 43-летний житель Тольятти и 30-летний нижегородец. Свой подъем они начали из альплагеря «Безенги». По словам директора базы, оба работали профессиональными гидами и выбрали сложный маршрут. Связь с ними пропала в первый же день восхождения — 20 сентября. Вернуться туристы планировали к вечеру 22 сентября.