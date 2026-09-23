В Екатеринбурге заложили капсулу времени в честь 100-летия стадиона «Юность»

В Екатеринбурге в честь 100-летнего юбилея стадиона «Юность» у «Дацюк Арены» состоялась церемония закладки капсулы времени, сообщили в городской администрации. Послание потомкам оставили действующие спортсмены и тренеры, а также известные воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. Капсулу откроют 19 сентября 2076 года, когда стадиону исполнится 150 лет.

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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и обладатель Кубка Гагарина Павел Дацюк передал для капсулы шайбу со своим автографом. В церемонии также приняла участие Ольга Котлярова — бронзовый призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка и неоднократная рекордсменка мира, чемпионка Европы по легкой атлетике. Она положила в капсулу свои награды, включая памятные медали Олимпийского комитета России участникам Олимпиад в Атланте (1996) и Сиднее (2000).

К церемонии также присоединилась Галина Лихачева — бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер Кубков мира, пятикратная чемпионка России по конькобежному спорту. Потомкам она оставила удостоверение Олимпийского комитета России и медаль лучшего спортсмена СДЮШОР «Юность» 2006–2007 годов.

«Сто лет назад, создавая эту организацию, главную задачу видели в развитии массового спорта. Безусловно, Свердловск мечтал, чтобы дети этого города были сильными, смелыми, подготовленными. Развивая массовый спорт, основную задачу видели в том, чтобы выявить таланты, будущих звезд. Прошло 100 лет, и эта цель осталась неизменной»,— сказала директор Департамента физической культуры и спорта Администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

Формировать содержимое капсулы начали еще в мае. В нее вошли плавательные очки чемпиона мира Юрия Прилукова, секундомер тренеров «Юности», послания воспитанников и тренеров, медали титулованных спортсменов, памятная монета к 100-летию отрасли спорта Свердловской области, значки спортивных разрядов и сувениры к юбилею стадиона. Кроме того, в капсулу заложили флеш-карту с фотографиями, видеозаписями и гимном «Юности», а также бейдж Спартакиады народов России 2026 года.

Сам цилиндр имеет размеры 13,5 на 46 см и весит 9 кг. Его изготовили на оружейной фабрике в Златоусте из латуни с никелевым и золотым покрытием.

Полина Бабинцева