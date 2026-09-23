Французские ChapsVision и Rift разработают разведывательные ИИ-дроны

Французский стартап Rift и разработчик ПО ChapsVision договорились о стратегическом партнерстве по интеграции инструментов обнаружения и анализа данных на основе ИИ в беспилотники дальнего радиуса действия. Об этом сообщает La Tribune.

Rift, специализирующийся на аэроразведке, предоставит свой продукт — дроны, способные патрулировать территорию в радиусе 300 км. ChapsVision, одна из ведущих европейских компаний по обработке данных, оснастит аппараты специальными модулями, способными перехватывать и определять местоположение радио- и электромагнитных сигналов.

Собранные данные будут передаваться в программное обеспечение ChapsVision, которое проанализирует потоки информации для непосредственной передачи в системы управления. Как заявляют разработчики, дрон получит тысячи новых единиц информации. По их словам, это позволит расширить зону наблюдения.

Екатерина Наумова