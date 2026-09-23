Французские ChapsVision и Rift разработают разведывательные ИИ-дроны
Французский стартап Rift и разработчик ПО ChapsVision договорились о стратегическом партнерстве по интеграции инструментов обнаружения и анализа данных на основе ИИ в беспилотники дальнего радиуса действия. Об этом сообщает La Tribune.
Rift, специализирующийся на аэроразведке, предоставит свой продукт — дроны, способные патрулировать территорию в радиусе 300 км. ChapsVision, одна из ведущих европейских компаний по обработке данных, оснастит аппараты специальными модулями, способными перехватывать и определять местоположение радио- и электромагнитных сигналов.
Собранные данные будут передаваться в программное обеспечение ChapsVision, которое проанализирует потоки информации для непосредственной передачи в системы управления. Как заявляют разработчики, дрон получит тысячи новых единиц информации. По их словам, это позволит расширить зону наблюдения.
Практическая ценность такой связки определяется не только сбором сигналов, но и их быстрой обработкой: ИИ может воспринимать, классифицировать и интерпретировать поступающую информацию, прогнозировать развитие ситуации и поддерживать решения по управлению движением и прикладным задачам. Поэтому передача обработанных данных в системы управления превращает дрон из платформы наблюдения в элемент контура разведки и управления.
На практике масштабирование этой схемы ограничивают вычислительная база и качество обучения. По состоянию на 14 июля 2025 года электронные компоненты, способные раскрыть весь потенциал ИИ в беспилотной авиации, еще не были разработаны, а доступные узлы оставались слишком дорогими для серийного применения. Для точного распознавания объектов и расчета траекторий нейросетям также требуются тысячи качественных видеопримеров каждого типа объектов, вручную обработанных специалистами.