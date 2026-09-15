Бензином обеспечены более 60% АЗС в Воронежской области

В Воронежской области по состоянию на утро 15 сентября бензин марки АИ-95 был в наличии более чем на 60% автозаправочных станций (АЗС), а АИ-92 — на 74,9%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее высокая обеспеченность зафиксирована по дизельному топливу — оно доступно на 88,6% АЗС. При этом ограничения на его отпуск уже сняли практически все федеральные и региональные поставщики.

В то же время для бензина лимиты по объему продаж все еще сохраняются. На городских станциях разрешено отпускать не более 30–40 л в один бак. На ряде заправок, расположенных на трассах, ограничение составляет до 50 л. Продажа топлива в канистры и иную тару по-прежнему находится под запретом.

Мониторинг наличия топлива на АЗС Воронежской области проводят ежедневно в двухразовом режиме .

К началу осени Черноземье столкнулось с локальными дефицитами запасов топлива. Ограничения на продажу сохраняются в Тамбовской, Курской и Липецкой областях. Воронежские власти заговорили о разных стандартах топлива. Стабильной обстановка остается только на АЗС в Белгородской и Орловской областях. По оценкам экспертов, нормализация поставок в макрорегионе напрямую зависит от сроков восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Особенности национальной заправки».

Кабира Гасанова