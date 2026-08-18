Парковка в центре Липецка подорожала до 44 рублей за час

Правительство Липецкой области утвердило повышение стоимости использования платных парковочных мест в областном центре. Для легковых автомобилей час парковки подорожал с 39 до 44 руб., для транспортных средств массой более 3,5 т — с 58 до 66 руб. Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Роман Петрухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Платные парковки в Липецке запустили в начале мая 2024 года. На тот момент в городе было оборудовано только 832 места. Спустя год стало известно о расширении зоны платной парковки на 1,4 тыс. мест. Отмечалось, что плата за пользование парковочными местами будет взиматься исключительно в будние дни с 8:00 до 20:00. В течение 15 минут и в выходные дни парковка бесплатна.

Горсовет Липецка одобрил проект платного парковочного пространства в мае 2023-го. Из бюджета на их устройство было выделено 12 млн руб. Изначально планировалось запустить парковки 15 октября 2023 года, однако впоследствии начало их работы неоднократно переносили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов