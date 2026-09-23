Генподрядчик строительства метротрамвая в Красноярске требует с заказчика более 584 млн рублей

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск генерального подрядчика строительства метротрамвая — института «Моспроект-3» — к краевому госпредприятию «Центр транспортной логистики». Проектировщики требуют взыскать с заказчика более 584 млн руб. неосновательного обогащения и неустойки, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, спор возник в рамках первого этапа строительства скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта (метротрамвая). Между сторонами заключены контракты на подготовку территории и основной период работ, включающие инженерные изыскания и разработку проектной документации.

По утверждению истца, работы были выполнены и приняты заказчиком без замечаний на общую сумму более 2,5 млрд руб. Однако «Центр транспортной логистики» произвел оплату не в полном объеме, удержав в одностороннем порядке пени и штрафы на сумму 495,9 млн руб. (19,7% от суммы оплаты).

В «Моспроект-3» считают данные удержания незаконными. В обоснование своей позиции компания указывает, что просрочка выполнения обязательств произошла по вине самого заказчика. Согласно доводам истца, предприятие несвоевременно передало утвержденный проект планировки территории — с задержкой на 510 дней, а также строительные площадки и технические условия — с запозданием от четырех месяцев до полутора лет. Кроме того, заказчик систематически вносил изменения в техническое задание, последнее из которых было оформлено 25 декабря 2025 года — спустя три года после заключения контракта.

Дополнительной причиной задержки стали обнаруженные в ходе работ объекты археологического наследия, что потребовало проведения раскопок и приостановки строительства на срок от 72 до 204 дней. Согласно заключению Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата», подрядчик объективно не имел возможности исполнить обязательства в срок из-за этих обстоятельств.

Исковое заявление принято к производству, судебное заседание по делу назначено на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства метро в Красноярске включает шесть станций и охватывает участок от Октябрьского района до исторического центра города («Стрелка»). Соглашение о его реализации было подписано в августе 2022 года между правительством Красноярского края и группой компаний «Моспроект-3». В августе 2026 года губернатор края Михаил Котюков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что общая готовность объекта составляет 33%.

Лолита Белова