Храбрость отельера оценит правосудие

Как стало известно “Ъ”, защита бывшего владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, замешанного в скандале с экс-главой Совета судей России Виктором Момотовым, ходатайствовала о прекращении его уголовного дела в связи с наличием у подсудимого госнаграды, полученной за участие в СВО. Соответствующее заявление адвокат отельера подала в Октябрьский райсуд Краснодара, который судит его за мошенничество, незаконный оборот средств платежей, а также организацию занятия проституцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Марченко

Фото: @marton1881 Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Ходатайство о прекращении уголовного преследования Андрея Марченко было заявлено адвокатом подсудимого на слушании 21 сентября, после того как защита получила ответ командования части, где он служил до получения ранения, а затем был признан негодным к службе. В части подтвердили, что за время службы отельер успел получить медаль «За храбрость» II степени.

Защита апеллировала к тому, что в соответствии со статьей 78.1. УК РФ лицо, заключившее контракт с Минобороны в период мобилизации и получившее госнаграду, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Как ранее писал “Ъ”, контракт на участие в СВО Андрей Марченко подписал в октябре 2023 года. Первоначально он должен был проходить службу наводчиком разведывательной роты, дислоцированной в Грозном. В июле того же года Андрей Марченко перевелся на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки в звании сержанта. Затем получил ранение, но, попав в 1602-й военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, в декабре 2023 года был признан негодным к службе не из-за раны, а в связи с наличием кардиологического заболевания.

Позже, летом 2024 года, военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу пыталось привлечь Андрея Марченко к уголовной ответственности, утверждая, что он служил только на бумаге, а время проводил по своему усмотрению в различных регионах РФ, в основном в Краснодарском крае, и даже за рубежом. Ему вменили в вину дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), которое позже переквалифицировали на самовольное оставление места службы (ст. 337 УК РФ), мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и дачу взятки сотрудникам госпиталя (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Однако эти обвинения впоследствии не подтвердились.

В итоге Андрей Марченко был арестован 20 сентября 2025 года и предстал перед судом за преступления, не связанные с военной службой, а касающиеся периода ведения им отельного бизнеса. Его судят за неправомерный оборот платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) на сумму свыше 200 млн руб., легализацию незаконно приобретенного имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на сумму 14,2 млн и 100 млн руб.

Первый эпизод мошенничества касается незаконного или по заниженной цене выкупа участка в центре города под гостиницу, а второй — неправомерного получения от администрации Краснодара денег в счет компенсации стоимости аренды другого участка земли.

Также Андрею Марченко вменяют в вину организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) в сети его отелей. Он пытался оспорить возбуждение дела по этой статье в Краснодарском краевом суде, но тот не стал рассматривать жалобу, сославшись на то, что его дело уже поступило в Октябрьский райсуд, который и даст оценку действиям фигуранта при вынесении приговора.

Сам Андрей Марченко в ходе процесса, который стартовал в конце июня, не признал вину ни по одному из пунктов.

Ожидается, что 7 октября позицию по заявленному защитой ходатайству о прекращении дела выскажет прокурор, после чего судья огласит свое решение.

Как писал “Ъ”, обвинявшийся в пособничестве в отмывании преступных доходов (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) сын отельера Иван Марченко был осужден на три года колонии, а его бывший бухгалтер и доверенное лицо Ольга Тимофеенко получила три с половиной года заключения за незаконный оборот средств платежей и один эпизод мошенничества (ч 2. ст. 187 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба предпочли признать вину, заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, а потому их дела рассмотрели в особом (ускоренном) порядке. Впрочем, обоих не устроили приговоры, и они их обжаловали.

Сеть отелей Marton, расположенных в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону, стоимостью более 9 млрд руб., по решению Останкинского райсуда Москвы 14 октября 2025 года была обращена в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бизнес-партнеру Андрея Марченко — экс-судье Верховного суда Виктору Момотову.

Мария Локотецкая