«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как беспилотники доставляют грузы в разных регионах России, в том числе труднодоступных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Доставляет грузы практически в любую точку, экономит время и летает». Так могла бы звучать футуристическая задачка из сборника для школьников будущего. Но это уже реальность. Грузовые беспилотники сегодня тестируют в разных регионах России: прежде всего там, где обычному транспорту приходится преодолевать большие расстояния, зависеть от погоды, бездорожья или других особенностей ландшафта.

Такие технологии развиваются по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С помощью дронов можно перевозить лекарства, продукты, посылки, запчасти и оборудование, а также доставлять медикаменты в зоны чрезвычайных ситуаций. Например, в Красноярском крае начали испытывать маршрут между Лесосибирском и поселком Подтесово.

Сейчас для доставки груза нужно проехать порядка 60 км по дороге и дождаться парома, чтобы переправить его через Енисей. А беспилотная доставка позволяет сэкономить до трех часов. После испытаний маршрут могут сделать постоянным. Что нужно для масштабирования этой инициативы, рассуждает директор по развитию компании «АВАКС» Николай Гулютин:

«Беспилотная доставка особенно перспективна для Сибири и Севера, где небольшой груз приходится часами везти через переправы или по объездным дорогам. Например, между Лесосибирском и Подтесово дорога с паромом занимает от полутора до трех часов. Испытательный полет беспилотника занял менее получаса. Для срочной доставки лекарств или запчастей это существенная разница. Главное препятствие для масштабирования, на мой взгляд, — это экономика.

Нужна постоянная загрузка, чтобы окупать технику, персонал, обслуживание. Погода ограничивает регулярность полетов, а безопасность и понятные правила использования воздушного пространства — обязательное условие работы. Полноценная сеть между удаленными поселками вполне возможна. Начинать нужно с конкретных маршрутов и постоянных заказчиков: больниц, почты, предприятий. Когда появится понятная цена и предсказуемый срок, такая доставка сможет стать привычной услугой».

У такого аэрокурьера есть и страховка: точная навигация, парашютная система на случай нештатной ситуации и яркие сигнальные огни, чтобы его было видно с земли. Скоро подобные технологии превратятся в полноценный вид грузового транспорта.