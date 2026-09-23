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«Авторитет» получил на орехи

Утвержден приговор томичу за занятие высшего положения в преступной иерархии

Верховный суд России утвердил приговор томскому криминальному авторитету Микаилу Арчакову (Мика ингуш). В феврале 2025 года ему дали 14 лет строгого режима, признав виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации разбойного нападения на скупщиков кедрового ореха. Адвокат просил оправдать клиента, критикуя показания засекреченных свидетелей о наличии у его подзащитного статуса «положенца».

Верховный суд подтвердил криминальный статус Микаила Арчакова

Верховный суд подтвердил криминальный статус Микаила Арчакова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Верховный суд подтвердил криминальный статус Микаила Арчакова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу защиты на приговор криминальному авторитету Микаилу Арчакову.

Оспариваемое решение Томский областной суд вынес в феврале 2025 года. В нем указывается, что весной 2022 года Микаил Арчаков принял участие в сходке, организованной по видеоконференцсвязи в мессенджере, ему был присвоен титул «положенца». Сферой его влияния стала Томская область.

«Приобретенный Арчаковым М. М. статус так называемого «положенца» является в преступной иерархии высшим, пожизненным, уполномоченным управлять лицами, подчиняющимися неформальным нормам и правилам, включенным в так называемый «воровской уклад», дает непререкаемый авторитет в криминальном мире со всеми его представителями, находящимися ниже его самого, и представляет в уголовно-преступной среде широкие организационно-распорядительные, регулирующие и дисциплинарные функции в пределах подконтрольной территории»,— излагается в приговоре.

На «авторитета», по данным следствия, были возложены обязанности по разрешению споров, пополнению «общака», назначению «смотрящих».

Согласно показаниям засекреченного свидетеля, обвиняемый якобы «собирал денежные средства с каждого серьезного преступления в Томске», «грел зону», то есть направлял посылки осужденным с продуктами и сигаретами, ставил «смотрящих» за отдельными территориями или группами лиц. Одного из своих подручных «авторитет» назначил «смотрящим» «за сбором шишек», и через него получал долю с заготовителей кедрового ореха, направляя финансовые потоки в воровскую кассу, говорится в деле.

Кроме того, как установил суд, в 2022 году «авторитет» организовал и спланировал разбойное нападение на двух коммерсантов из КНР, занимавшихся скупкой кедровых орехов. Их заманили в лес под предлогом продажи дикоросов по низкой цене и ограбили.

Добычей налетчиков стали свыше 4 млн руб. и внедорожник Toyota Land Cruiser.

По обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и разбое (ст. 33, ст. 162 УК РФ) областной суд назначил Микаилу Арчакову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб. Подтвердил законность приговора Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск).

Защита обжаловала оба решения, дойдя до Верховного суда. В кассационной жалобе адвокат просил оправдать клиента, а производство по делу прекратить. Юрист дал критическую оценку показаниям правоохранителей и засекреченных свидетелей о наличии у его подзащитного криминального статуса. Сам Микаил Арчаков утверждает, что никакого положения в преступной иерархии не занимал.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда доводы жалобы опровергла, посчитав, что оснований для отмены либо изменения приговора не имеется.

Константин Воронов

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