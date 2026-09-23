Экс-замначальника тюменской полиции арестовали по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу до 21 ноября бывшего заместителя начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Лапухина, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Тюменской области. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, бывший заместитель начальника областной полиции подозревается в причастности к махинациям при исполнении государственного контракта. Речь идет о контракте на ремонт одного из территориальных органов МВД. По предварительным данным, с февраля по декабрь 2025 года представитель подрядной организации и неустановленные руководители и сотрудники компании вносили недостоверные сведения в акты о выполненных работах. В результате, как считают правоохранители, было похищено более 1 млн руб. бюджетных средств.

По версии полиции, бывший заместитель начальника областной полиции во время службы способствовал подписанию документов о выполненных работах ненадлежащего качества.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После выявления новых обстоятельств расследование передали по подследственности в региональное управление СКР. В рамках дела также задержали должностное лицо подрядной организации. Расследование продолжается.

Артем Путилов, Полина Бабинцева