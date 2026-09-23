ЦБ расширил перечень активов для розничных ПИФов

Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов. Указание регулятора зарегистрировал Минюст. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже. В портфель можно будет включать любые акции и облигации российских эмитентов и инвестиционные паи, не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

ЦБ также разрешил инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют. Кроме того, регулятор пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах: норматив 10% теперь распространяется на всю группу связанных компаний. Эта норма начнет действовать через год.