ЦБ расширил перечень активов для розничных ПИФов
Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов. Указание регулятора зарегистрировал Минюст. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже. В портфель можно будет включать любые акции и облигации российских эмитентов и инвестиционные паи, не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
ЦБ также разрешил инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют. Кроме того, регулятор пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах: норматив 10% теперь распространяется на всю группу связанных компаний. Эта норма начнет действовать через год.
Пересчет лимита по всей группе связанных компаний ограничивает возможность формально распределять вложения между несколькими эмитентами, если экономически они связаны. По оценке НАУФОР, для соответствия этому требованию фондам потребуется ребалансировать 3–10% активов, то есть менять уже сформированную структуру портфелей.
Для управляющих особенно сложными могут стать стратегии, ориентированные на отдельные индексы: участники рынка опасаются ухудшения их инвестиционных возможностей. При недостатке ликвидных российских эмитентов соблюдение лимита способно подтолкнуть УК к выбору менее качественных по кредитным характеристикам бумаг ради диверсификации, тогда как ежедневные расчеты с пайщиками требуют сохранять ликвидность активов.