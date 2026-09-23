Зарубежные СМИ: О чем договорились Дональд Трамп и Владимир Зеленский?

Госсекретарь США Марко Рубио назвал логичным прекращение конфликта на Украине. До этого дипломат отмечал, что Вашингтон поддерживает энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. На встрече с американским президентом Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что США должны убедить Россию пойти на взаимный отказ от атак по объектам энергоинфраструктуры. При этом президент Украины допустил, что конфликт завершится до зимы. В итоге Вашингтон и Киев продвинулись по двум параллельным трекам — энергетическому и военному. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

На открытой части встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп показывал позитивный настрой. Он довольно оптимистично заявил журналистам, что Владимир Путин готов к переговорам как с ним, так и с президентом Украины. Впрочем, пока это звучит сомнительно, пишет The New York Times. Путин не раз подчеркивал: контакты с Зеленским возможны только в Москве. Как отмечает издание, администрация Трампа сделала слишком большую паузу в процессе урегулирования. Визит спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль оказался фактически безрезультатным.

Зеленский, в отличие от Трампа, разделяет скорее пессимистичный настрой. После встречи президент Украины повторил в интервью Wall Street Journal, что конфликт точно не закончится раньше зимы. Он добавил, что запросил у США новый пакет военной помощи. По мнению Зеленского, крайне важно, чтобы Киев получил вооружение до наступления холодов. Кроме того, глава Белого дома пообещал обдумать производство ракет для комплексов Patriot на территории Украины. Но конкретного ответа Зеленский так и не получил. Для Трампа в приоритете остается энергетика. Впрочем, вряд ли дипломатические усилия приведут к какому-либо результату, заключил украинский президент.

Источники CBS сообщают, что Киев готов подписать соглашение по сотрудничеству в сфере беспилотных технологий уже на этой неделе. Сделка позволит Украине производить дроны совместно с американскими предприятиями. Впрочем, Вашингтон пока не торопится с подписанием, так как документ окончательно не оформлен.

На полях Генассамблеи ООН Зеленский также встретился с европейскими лидерами. Премьер Великобритании Энди Бернем пообещал президенту Украины дополнительную финансовую поддержку. Но разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошел в напряженной атмосфере, передают собеседники Bloomberg. По их информации, Брюссель взамен потребовал от Киева ускорить принятие реформ. Они должны быть направлены на сокращение теневой экономики и увеличение налоговых поступлений в украинский бюджет. Однако Евросоюз готов и дальше предоставлять военную помощь, заключает агентство.

Накануне Трамп заявил, что Путин готов к новой личной встрече с ним. Правда, усомнился, что она пройдет на декабрьском саммите G20 в Майами.