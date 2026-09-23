МЧС проведет учения «Безопасная Арктика» летом 2027 года
МЧС России проведет межведомственные учения по отработке чрезвычайных ситуаций в Арктике в июле 2027 года. Тренировочные мероприятия пройдут по маршруту Трансарктического транспортного коридора.
«Для обычного человека это безлюдная, холодная пустыня, а для подразделений МЧС России эта земля станет главной учебной площадкой», — отмечается в заявлении ведомства.
МЧС проводит учения «Безопасная Арктика» с 2021 года. Каждые два года спасатели отрабатывают различные сценарии происшествий в условиях полярной ночи: от эвакуации пассажиров терпящих бедствие судов до ликвидации экологических и техногенных катастроф. В 2025 году в учениях участвовали свыше 50 сотрудников чрезвычайных служб из почти 20 стран.
Трансарктический транспортный коридор задуман не как отдельный морской маршрут: он должен объединить морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также использовать потенциал Оби, Лены и Енисея. Поэтому учения на его маршруте охватывают среду, где чрезвычайная ситуация может затронуть несколько видов перевозок и участки, связанные с речной логистикой.
Коридору отводится роль связующего звена между азиатскими экономиками и европейскими потребителями; заявленная цель — обеспечить России доступ к рынкам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Отработка спасательных сценариев вдоль такого маршрута связывает арктическую безопасность с надежностью транспортной системы, которую планируют использовать для международных грузопотоков.