МЧС проведет учения «Безопасная Арктика» летом 2027 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Трансарктический транспортный коридор задуман не как отдельный морской маршрут: он должен объединить морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также использовать потенциал Оби, Лены и Енисея. Поэтому учения на его маршруте охватывают среду, где чрезвычайная ситуация может затронуть несколько видов перевозок и участки, связанные с речной логистикой.

Коридору отводится роль связующего звена между азиатскими экономиками и европейскими потребителями; заявленная цель — обеспечить России доступ к рынкам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Отработка спасательных сценариев вдоль такого маршрута связывает арктическую безопасность с надежностью транспортной системы, которую планируют использовать для международных грузопотоков.